«Никс» воспользовались опцией в контракте Пакома Дадье на сезон-2026/27

Паком Дадье останется в «Нью-Йорке» на следующий сезон.

Будущее 25-го номера драфта-2024 в клубе оставалось неопределенным в межсезонье. Дадье рассматривался в качестве одного из основных кандидатов на обмен.

20-летний защитник набирал 1,7 очка и 1 подбор за 6,2 минуты в среднем в 18 матчах своего первого чемпионата НБА.

Клуб воспользовался опцией на сезон-2026/27 в первом контракте баскетболиста.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Иэна Бэгли
