Токо Шенгелия признан MVP 8-го тура Евролиги
Евролига назвала самого ценного игрока восьмого тура.
Им стал форвард «Барселоны» Токо Шенгелия. Игрок помог своей команде справиться с «Партизаном» со счетом 78:76.
Шенгелия набрал 24 очка, 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата без потерь. Форвард реализовал 4 из 5 двухочковых, 2 из 3 трехочковых и 10 из 12 штрафных бросков.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости