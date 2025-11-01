Фото
0

Токо Шенгелия признан MVP 8-го тура Евролиги

Евролига назвала самого ценного игрока восьмого тура.

Им стал форвард «Барселоны» Токо Шенгелия. Игрок помог своей команде справиться с «Партизаном» со счетом 78:76.

Шенгелия набрал 24 очка, 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата без потерь. Форвард реализовал 4 из 5 двухочковых, 2 из 3 трехочковых и 10 из 12 штрафных бросков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoБарселона
logoЕвролига
logoПартизан
logoТорнике Шенгелия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Монако» победил «Панатинаикос», «Хапоэль» уступил «Олимпиакосу» и другие результаты
вчера, 21:40
Партизан – Барселона – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 31 октября 2025
30 октября, 18:32Пользовательская новость
Евролига. «Панатинаикос» победил «Баварию», «Реал» проиграл «Виртусу» и другие результаты
30 сентября, 20:51
Главные новости
«Никс» воспользовались опцией в контракте Пакома Дадье на сезон-2026/27
9 минут назад
«Или безумие, или любовь». Саша Обрадович прокомментировал возвращение в «Црвену Звезду»
24 минуты назад
Центровой УНИКСа Маркус Бингэм стал MVP октября в Единой лиге ВТБ
36 минут назадФото
Единая лига ВТБ. 23 очка Коулмэна помогли «Енисею» обыграть «Зенит», ЦСКА примет «Локомотив-Кубань»
49 минут назадLive
Дариус Гарлэнд близок к возвращению на площадку
сегодня, 12:09
Чарльз Баркли о скандале со ставками: «Если ты сделал нечто настолько тупое, то это просто тупо, точка»
сегодня, 11:37
Победный бросок Кавая Ленарда и трехочковый Трея Мерфи стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:18Видео
Джа Морэнт и Джарен Джексон-младший набрали 2 очка на двоих во второй половине матча с «Лейкерс»
сегодня, 10:26
Тео Пинсон: «На месте «Лейкерс» я бы обменял Леброна. Когда он вернется в ноябре, ты не получишь от Остина Ривза того, что видишь сейчас»
сегодня, 09:57
Шакил О′Нил: «Виктор Вембаньяма переопределяет то, что может делать «большой»
сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» примет «Галатасарай», «Меркезефенди» сыграет с «Бешикташем»
сегодня, 08:16
ACB. «Уникаха» встретится с «Жироной», «Манреса» сыграет с «Бильбао» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Италии. «Тренто» примет «Виртус», «Тревизо» сыграет с «Триестом»
сегодня, 08:23
Чемпионат Франции. «Шоле» сыграет с «Ле-Маном», «Виллербан» примет «Элан Шалон» и другие матчи
сегодня, 12:30
Чемпионат Греции. «Перистери» сыграет с АЕКом, «Арис» встретится с ПАОКом и другие матчи
сегодня, 12:30
Адриатическая лига. «Будучность» встретится с «Задаром», «Клуж» примет «Игокеа»
сегодня, 12:30
Стив Керр – зрителю в его майке времен «Чикаго»: «Классная джерси, таких не найдешь, их все раскупили»
сегодня, 12:30
У Кавая Ленарда нет ограничений по игровому времени, форвард планирует сыграть в обоих матчах предстоящего «бэк-ту-бэка»
сегодня, 11:54
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
вчера, 20:45
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 19:58