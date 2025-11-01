Токо Шенгелия признан MVP 8-го тура Евролиги

Евролига назвала самого ценного игрока восьмого тура.

Им стал форвард «Барселоны» Токо Шенгелия. Игрок помог своей команде справиться с «Партизаном » со счетом 78:76.

Шенгелия набрал 24 очка, 5 подборов, 5 передач и 4 перехвата без потерь. Форвард реализовал 4 из 5 двухочковых, 2 из 3 трехочковых и 10 из 12 штрафных бросков.