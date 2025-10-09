0

Алекс Карузо о работе ШГА в межсезонье: «Великие не отдыхают»

Алекс Карузо отметил невероятную работоспособность Гилджес-Александера.

«Великие не отдыхают. Именно это я видел у многих игроков НБА, которые потом попадали в Зал славы. Шэй приходит на каждую тренировку так, будто он пытается пробиться в состав.

Он самый амбициозный игрок у нас в команде день за днем… Я наблюдал то же самое у множества других ребят, с которыми меня сводила судьба и которые в конце карьеры точно получат свои пиджаки [членов Зала славы]», – заявил 31-летний баскетболист «Оклахомы».

Источник: страница журналиста Клемента Альманза в соцсети X
