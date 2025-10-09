3

«Индиана» подписала Кэмерона Пэйна и отчислила Делона Райта

«Пэйсерс» объявили о подписании контракта с опытным разыгрывающим.

Клуб сообщил о подписании контракта для участия в тренировочном лагере с 31-летним Кэмероном Пэйном. Чтобы освободить место в составе, клуб отчислил Делона Райта.

В прошлом сезоне Пэйн выступал за «Нью-Йорк», сыграв 72 матча и набирая в среднем 6,9 очка, 1,5 подбора и 2,8 передачи за 15 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница инсайдера Майкла Скотто в соцсети X
logoКэмерон Пэйн
logoДелон Райт
logoИндиана
переходы
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Делон Райт и Джейлен Кларк досрочно закончили предсезонный матч после жесткого столкновения головами
вчера, 08:09Видео
«Индиана» подписала Делона Райта и отчислила Сэмсона Джонсона
28 сентября, 14:51
Кэмерон Пэйн не вернется в «Нью-Йорк»
114 сентября, 09:37
Главные новости
Алекс Карузо о работе ШГА в межсезонье: «Великие не отдыхают»
34 минуты назад
Джеки Чан встретился с игроками «Бруклина»
635 минут назадФото
Единая лига ВТБ. «Автодор» принимает «Енисей», «Пари НН» играет с МБА-МАИ
42 минуты назадLive
Алекс Мумбру потерял 16 килограммов и все еще находится в больнице
49 минут назад
Энджел Риз станет первой профессиональной спортсменкой на шоу Victoria’s Secret
1сегодня, 15:42Фото
Энес Кантер Фридом: «Если играешь с Леброном и сезон не задался, то всегда нужен «козел отпущения»
2сегодня, 14:50
Джордан Лойд о переходе в «Анадолу Эфес»: «Я чувствую себя ценным и счастлив быть здесь»
сегодня, 14:26
Деандре Эйтон о совместных тренировках с Дончичем и Леброном: «У меня такой возможности еще не было»
6сегодня, 13:47
Евролига. «Милан» примет «Монако», «Реал» сыграет с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 12:47
«Црвена Звезда» официально сообщила о расставании с Яннисом Сферопулосом
сегодня, 11:49Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
сегодня, 15:25
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
сегодня, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
сегодня, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
сегодня, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
сегодня, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
сегодня, 07:34
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:07
Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии
вчера, 19:19
Си Джей Макколлум о «Вашингтоне»: «Это одна из самых организованных организаций, в которых я был»
4вчера, 18:29
«Партизан» представил новый дизайн своей площадки
вчера, 17:06Фото