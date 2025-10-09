«Индиана» подписала Кэмерона Пэйна и отчислила Делона Райта
«Пэйсерс» объявили о подписании контракта с опытным разыгрывающим.
Клуб сообщил о подписании контракта для участия в тренировочном лагере с 31-летним Кэмероном Пэйном. Чтобы освободить место в составе, клуб отчислил Делона Райта.
В прошлом сезоне Пэйн выступал за «Нью-Йорк», сыграв 72 матча и набирая в среднем 6,9 очка, 1,5 подбора и 2,8 передачи за 15 минут на площадке.
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости