«Индиана» подписала Кэмерона Пэйна и отчислила Делона Райта

«Пэйсерс» объявили о подписании контракта с опытным разыгрывающим.

Клуб сообщил о подписании контракта для участия в тренировочном лагере с 31-летним Кэмероном Пэйном . Чтобы освободить место в составе, клуб отчислил Делона Райта .

В прошлом сезоне Пэйн выступал за «Нью-Йорк», сыграв 72 матча и набирая в среднем 6,9 очка, 1,5 подбора и 2,8 передачи за 15 минут на площадке.