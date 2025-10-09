2

Ти Джей Макконнел пропустит минимум месяц из-за травмы задней поверхности бедра

Разыгрывающий «Индианы» получил травму в предсезонном матче.

Главный тренер команды Рик Карлайл сообщил, что Ти Джей Макконнел пропустит как минимум месяц.

33-летний баскетболист получил травму задней поверхности бедра во второй четверти матча с «Миннесотой» и не смог завершить встречу.

В прошлом сезоне Ти Джей Макконнел принял участие в 79 матчах регулярного сезона и в среднем набирал 9,1 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи за 18 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальная страница «Индианы» в соцсети X
logoИндиана
logoРик Карлайл
logoНБА
logoТи Джей Макконнелл
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Индиана» подписала Кэмерона Пэйна и отчислила Делона Райта
4сегодня, 15:11
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
сегодня, 14:04
Ти Джей Макконнел получил травму задней поверхности бедра
2сегодня, 05:15
Главные новости
Единая лига ВТБ. 23 очка Эдвардса помогли «Автодору» обыграть «Енисей», МБА-МАИ разгромил «Пари НН»
20 минут назад
52 процента генеральных менеджеров НБА считают Эрика Споэльстру лучшим главным тренером лиги
438 минут назад
Эрик Споэльстра станет новым главным тренером сборной США
1сегодня, 17:17
Генеральные менеджеры НБА назвали лучших игроков на каждой позиции
3сегодня, 17:01
Алекс Карузо о работе ШГА в межсезонье: «Великие не отдыхают»
1сегодня, 16:34
Джеки Чан встретился с игроками «Бруклина»
8сегодня, 16:13Фото
Алекс Мумбру потерял 16 килограммов и все еще находится в больнице
сегодня, 15:59
Энджел Риз станет первой профессиональной спортсменкой на шоу Victoria’s Secret
3сегодня, 15:42Фото
«Индиана» подписала Кэмерона Пэйна и отчислила Делона Райта
4сегодня, 15:11
Энес Кантер Фридом: «Если играешь с Леброном и сезон не задался, то всегда нужен «козел отпущения»
2сегодня, 14:50
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»
3 минуты назад
Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного»
11 минут назад
«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
сегодня, 15:25
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
сегодня, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
сегодня, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
сегодня, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
сегодня, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
сегодня, 07:34
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:07
Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии
вчера, 19:19