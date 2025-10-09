Ти Джей Макконнел пропустит минимум месяц из-за травмы задней поверхности бедра

Разыгрывающий «Индианы» получил травму в предсезонном матче.

Главный тренер команды Рик Карлайл сообщил, что Ти Джей Макконнел пропустит как минимум месяц.

33-летний баскетболист получил травму задней поверхности бедра во второй четверти матча с «Миннесотой» и не смог завершить встречу.

В прошлом сезоне Ти Джей Макконнел принял участие в 79 матчах регулярного сезона и в среднем набирал 9,1 очка, 2,4 подбора и 4,4 передачи за 18 минут на площадке.