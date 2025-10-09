Генеральные менеджеры НБА назвали лучших игроков на каждой позиции
В частности генеральные менеджеры лиги проголосовали за лучших игроков на каждой позиции.
Кто лучший разыгрывающий защитник?
1. Шэй Гилджес-Александер, «Оклахома» – 73%
2. Лука Дончич, «Лейкерс» – 17%
3. Стефен Карри, «Голден Стэйт» – 7%
4. Тайриз Халибертон, «Индиана» – 3%
В прошлом году: Лука Дончич – 37%
Кто лучший атакующий защитник?
1. Энтони Эдвардс, «Миннесота» – 70%
2. Донован Митчелл, «Кливленд» – 13%
3. Шэй Гилджес-Александер, «Оклахома»; Лука Дончич, «Лейкерс» – 7%
5. Стефен Карри, «Голден Стэйт» – 3%
В прошлом году: Энтони Эдвардс – 33%
Кто лучший легкий форвард?
1. Лука Дончич, «Лейкерс» – 40%
2. Джейсон Тейтум, «Бостон» – 20%
3. Кевин Дюрэнт, «Хьюстон» – 17%
4. Леброн Джеймс, «Лейкерс»; Кавай Ленард, «Клипперс» – 7%
Также получили голоса: Джейлен Браун «Бостон», Джимми Батлер «Голден Стэйт», Джейлен Уильямс «Оклахома».
В прошлом году: Джейсон Тейтум – 47%
Кто лучший тяжелый форвард?
1. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» – 93%
2. Эван Мобли, «Кливленд» – 7%
В прошлом году: Яннис Адетокумбо – 77%
Кто лучший центровой?
1. Никола Йокич, «Денвер» – 97%
2. Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио» – 3%
В прошлом году: Никола Йокич – 87%