Генеральные менеджеры НБА назвали лучших игроков на каждой позиции

НБА опубликовала результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров команд.

В частности генеральные менеджеры лиги проголосовали за лучших игроков на каждой позиции.

Кто лучший разыгрывающий защитник?

1. Шэй Гилджес -Александер, «Оклахома» – 73%

2. Лука Дончич, «Лейкерс» – 17%

3. Стефен Карри, «Голден Стэйт» – 7%

4. Тайриз Халибертон, «Индиана» – 3%

В прошлом году: Лука Дончич – 37%

Кто лучший атакующий защитник?

1. Энтони Эдвардс , «Миннесота» – 70%

2. Донован Митчелл, «Кливленд» – 13%

3. Шэй Гилджес-Александер, «Оклахома»; Лука Дончич, «Лейкерс» – 7%

5. Стефен Карри, «Голден Стэйт» – 3%

В прошлом году: Энтони Эдвардс – 33%

Кто лучший легкий форвард?

1. Лука Дончич , «Лейкерс» – 40%

2. Джейсон Тейтум , «Бостон» – 20%

3. Кевин Дюрэнт, «Хьюстон» – 17%

4. Леброн Джеймс, «Лейкерс»; Кавай Ленард, «Клипперс» – 7%

Также получили голоса: Джейлен Браун «Бостон», Джимми Батлер «Голден Стэйт», Джейлен Уильямс «Оклахома».

В прошлом году: Джейсон Тейтум – 47%

Кто лучший тяжелый форвард?

1. Яннис Адетокумбо, «Милуоки» – 93%

2. Эван Мобли, «Кливленд» – 7%

В прошлом году: Яннис Адетокумбо – 77%

Кто лучший центровой?

1. Никола Йокич, «Денвер» – 97%

2. Виктор Вембаньяма, «Сан-Антонио» – 3%

В прошлом году: Никола Йокич – 87%