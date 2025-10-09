1

Алекс Мумбру потерял 16 килограммов и все еще находится в больнице

Тренер сборной Германии продолжает восстановление после панкреатита.

В течение последних трех недель испанский специалист восстанавливается после панкреатита. Как сообщает Mundo Deportivo, из-за болезни тренер сборной Германии потерял 16 килограммов. На данный момент его питание осуществляется исключительно внутривенно.

Ожидается, что Мумбру будет выписан из больницы примерно через 10 дней (он находится там уже 25 суток), однако это не означает окончания процесса восстановления.

Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру серьезно заболел во время Евробаскета-2025, а на следующий день после завоевания золотой медали был госпитализирован.

