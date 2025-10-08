Си Джей Макколлум о «Вашингтоне»: «Это одна из самых организованных организаций, в которых я был»

Си Джей Макколлум высоко оценил организацию «Уизардс».

«В плане коммуникации, организации и структуры здесь все отлично. Это одна из самых организованных организаций, в которых мне доводилось быть. Сотрудники постоянно находятся здесь и готовы помочь. С питанием все хорошо.

У организации есть все ресурсы для того, чтобы быть успешным, а главное им по-настоящему не все равно. Здесь заботятся обо всех, не только об игроках основного состава: ребятах на двусторонних контрактах, на контрактах Exhibit 10.

Многие говорли мне, что в последние годы организации становилась лучше, и сейчас я сам это вижу», – заявил 34-летний баскетболист.