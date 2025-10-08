  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Си Джей Макколлум о «Вашингтоне»: «Это одна из самых организованных организаций, в которых я был»
3

Си Джей Макколлум о «Вашингтоне»: «Это одна из самых организованных организаций, в которых я был»

Си Джей Макколлум высоко оценил организацию «Уизардс».

«В плане коммуникации, организации и структуры здесь все отлично. Это одна из самых организованных организаций, в которых мне доводилось быть. Сотрудники постоянно находятся здесь и готовы помочь. С питанием все хорошо.

У организации есть все ресурсы для того, чтобы быть успешным, а главное им по-настоящему не все равно. Здесь заботятся обо всех, не только об игроках основного состава: ребятах на двусторонних контрактах, на контрактах Exhibit 10.

Многие говорли мне, что в последние годы организации становилась лучше, и сейчас я сам это вижу», – заявил 34-летний баскетболист.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: ClutchPoints
logoСи Джей Макколлум
logoВашингтон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вашингтон», «Пеликанс» и «Шарлотт»: оттолкнутся ли от дна в новом сезоне?
11вчера, 07:17Трибуна
Джордан Пул: «Я побеждал с «Уорриорз», потом был сложный опыт в «Уизардс». Постараюсь объединить это и вывести «Пеликанс» в плей-офф»
93 октября, 06:39
Александр Сарр: «Летом отрабатывал позиционные аспекты игры в обороне и бросок»
1 октября, 14:23
Главные новости
Евролига. «Хапоэль» принимает «Маккаби» в дерби команд из Тель-Авива
4сегодня, 19:21Live
Бобби Маркс: «Оклахома» способна выиграть 70 матчей в этом сезон»
118 минут назад
«Кливленд» заинтересован в подписании Малика Бизли
145 минут назад
Журналист SI Крис Мэнникс: «Джарретт Аллен может стать доступным за правильный пакет игроков ротации»
сегодня, 19:06
НБА. Предсезонные матчи. «Бостон» сыграет с «Мемфисом», «Голден Стэйт» встретится с «Портлендом» и другие матчи
3сегодня, 19:01
Женская НБА. Финал. «Финикс» примет «Лас-Вегас» в третьем матче серии
сегодня, 19:00
В сети появилось видео тренировки Виктора Вембаньямы с Хакимом Оладжувоном
2сегодня, 18:46Видео
Ник Райт: «Леброн Джеймс сможет играть на уровне «олл-стара» до 50 лет»
3сегодня, 18:07
Брэндин Подземски: «Когда Стеф и Дрэймонд уйдут, они должны оставить команду в чьих-то руках. Хочу заслужить их доверие»
4сегодня, 17:46
Саша Обрадович близок к назначению на пост главного тренера «Црвены Звезды»
сегодня, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» играет с «Тренто» и другие матчи
40 минут назадLive
Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии
сегодня, 19:19
«Партизан» представил новый дизайн своей площадки
сегодня, 17:06Фото
Winline Basket Cup. «Зенит» разгромил «Уралмаш»
20сегодня, 16:13
Данило Галлинари: «Не планирую возвращаться в европейский баскетбол, но проект НБА в Европе может поменять расклад»
сегодня, 16:05
«Поначалу я слишком много кричал, пришлось немного притормозить». Десмонд Бейн рассказал, как изменил подход к роли лидера в «Орландо»
1сегодня, 14:25
Тэрен Армстронг согласился перейти в «Дубай»
сегодня, 04:55
Блок-шот Дэйлена Терри принес «Чикаго» победу над «Кливлендом»
3сегодня, 04:15Видео
Лига чемпионов. «Галатасарай» победил «Игокеа», «Гран-Канария» разгромила «Бенфику» и другие результаты
1вчера, 21:27
Еврокубок. 37 очков Дарона Расселла помогли «Клужу» обыграть «Нептунас», «Бешикташ» одержал уверенную победу над «Лондон Лайонс» и другие результаты
вчера, 19:28