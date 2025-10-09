Фото
1

Энджел Риз станет первой профессиональной спортсменкой на шоу Victoria’s Secret

Баскетболистка «Чикаго» примет участие в модном показе.

Энджел Риз войдет в историю как первая профессиональная спортсменка, вышедшая на подиум легендарного шоу Victoria’s Secret. Мероприятие состоится 15 октября.

«Это будет незабываемая ночь, за которую я буду вечно благодарна», – сказала 23-летняя звезда «Чикаго» изданию PEOPLE.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Энджелы Риз в соцсети X
logoЭнджел Риз
Чикаго жен
светская хроника
logoженская НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Давайте еще, мне нужны идеи». Энджел Риз заработала шестизначную сумму на «хейтерах»
123 октября, 13:59Фото
Энджел Риз: «Шак – важный человек в моей жизни, он как дядя, как отцовская фигура»
21 сентября, 09:32
Первые кроссовки Энджел Риз были раскуплены за час, трафик чуть не положил сайт Reebok
1320 сентября, 18:28Фото
Главные новости
Алекс Карузо о работе ШГА в межсезонье: «Великие не отдыхают»
32 минуты назад
Джеки Чан встретился с игроками «Бруклина»
633 минуты назадФото
Единая лига ВТБ. «Автодор» принимает «Енисей», «Пари НН» играет с МБА-МАИ
40 минут назадLive
Алекс Мумбру потерял 16 килограммов и все еще находится в больнице
47 минут назад
«Индиана» подписала Кэмерона Пэйна и отчислила Делона Райта
3сегодня, 15:11
Энес Кантер Фридом: «Если играешь с Леброном и сезон не задался, то всегда нужен «козел отпущения»
2сегодня, 14:50
Джордан Лойд о переходе в «Анадолу Эфес»: «Я чувствую себя ценным и счастлив быть здесь»
сегодня, 14:26
Деандре Эйтон о совместных тренировках с Дончичем и Леброном: «У меня такой возможности еще не было»
6сегодня, 13:47
Евролига. «Милан» примет «Монако», «Реал» сыграет с «Виллербаном» и другие матчи
сегодня, 12:47
«Црвена Звезда» официально сообщила о расставании с Яннисом Сферопулосом
сегодня, 11:49Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
сегодня, 15:25
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
сегодня, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
сегодня, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
сегодня, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
сегодня, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
сегодня, 07:34
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:07
Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии
вчера, 19:19
Си Джей Макколлум о «Вашингтоне»: «Это одна из самых организованных организаций, в которых я был»
4вчера, 18:29
«Партизан» представил новый дизайн своей площадки
вчера, 17:06Фото