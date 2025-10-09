Энджел Риз станет первой профессиональной спортсменкой на шоу Victoria’s Secret
Баскетболистка «Чикаго» примет участие в модном показе.
Энджел Риз войдет в историю как первая профессиональная спортсменка, вышедшая на подиум легендарного шоу Victoria’s Secret. Мероприятие состоится 15 октября.
«Это будет незабываемая ночь, за которую я буду вечно благодарна», – сказала 23-летняя звезда «Чикаго» изданию PEOPLE.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Энджелы Риз в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости