Энджел Риз станет первой профессиональной спортсменкой на шоу Victoria’s Secret

Баскетболистка «Чикаго» примет участие в модном показе.

Энджел Риз войдет в историю как первая профессиональная спортсменка, вышедшая на подиум легендарного шоу Victoria’s Secret. Мероприятие состоится 15 октября.

«Это будет незабываемая ночь, за которую я буду вечно благодарна», – сказала 23-летняя звезда «Чикаго » изданию PEOPLE.