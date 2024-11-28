Андреас Пистиолис: «Надеюсь, что Иван Ухов сможет сыграть с «Зенитом»
Иван Ухов может сыграть в матче против «Зенита» 7 декабря.
«Ваня восстанавливается быстрее, чем ожидалось изначально. К следующему матчу его не ждем, но надеюсь, что Ухов сможет сыграть с «Зенитом». Финальное решение будут принимать доктора команды», – сказал главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис.
Защитник не играет с начала ноября из-за перелома пальца руки.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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