Серебряный медалист Олимпиады-2016 бывший баскетболист Владимир Штимац протестует у резиденции президента Сербии Александра Вучича

Владимир Штимац занимается политическим активизмом.

Бывший центровой сборной Сербии, завоевавший серебро Олимпиады-2016, разбил палатку перед резиденцией президента страны Александра Вучича.

Акция протеста Штимаца связана с требованием признать ответственность за трагедию 1 ноября этого года в Нови-Саде. Тогда погибли 14 человек из-за обрушения навеса железнодорожной станции.

Бывший баскетболист требует отставки президента и мэра Нови-Сада Джурича и призывает людей поддержать его акцию.

Штимац ранее был связан с Новой демократической партией Сербии, а недавно решил создать свою организацию.