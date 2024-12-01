Серебряный медалист Олимпиады-2016 бывший баскетболист Владимир Штимац протестует у резиденции президента Сербии Александра Вучича
Владимир Штимац занимается политическим активизмом.
Бывший центровой сборной Сербии, завоевавший серебро Олимпиады-2016, разбил палатку перед резиденцией президента страны Александра Вучича.
Акция протеста Штимаца связана с требованием признать ответственность за трагедию 1 ноября этого года в Нови-Саде. Тогда погибли 14 человек из-за обрушения навеса железнодорожной станции.
Бывший баскетболист требует отставки президента и мэра Нови-Сада Джурича и призывает людей поддержать его акцию.
Штимац ранее был связан с Новой демократической партией Сербии, а недавно решил создать свою организацию.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Владимира Штимаца
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