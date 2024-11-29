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Джон ДиБартоломео обновил рекорд Евролиги, реализовав 70 подряд штрафных бросков

Джон ДиБартоломео установил новый рекорд Евролиги.

Разыгрывающий «Маккаби» в четверг во время матча с «Альбой» (103:85) продлил серию попаданий с линии до отметки 70.

ДиБартоломео превзошел достижение Кевина Пантера.

В последний раз ДиБартоломео допустил осечку во время исполнения штрафного в Евролиге 2 декабря 2022 года в игре против «Баварии». Суммарно он реализовал 168 из 192 попыток с линии (92,3%).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМаккаби Тель-Авив
Кевин Пантер
Джон ДиБартоломео
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