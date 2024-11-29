Деджонте Мюррэй о поражении от «Торонто»: «Если вам не стыдно, то это проблема»

Деджонте Мюррэй отреагировал на домашнее поражение от «Торонто» (93:119).

Разыгрывающий «Нового Орлеана» раскритиковал команду, которая проиграла шесть раз подряд и имеет результат 4-15.

У «Рэпторс» была серия из 10 поражений в гостях. Во второй половине канадцы отрывались на 34 очка, болельщики освистали «Пеликанс».

«Если вам не стыдно и вы не злитесь по поводу случившегося, то это проблема.

Дело не в поражении как таковом, а в том, как мы проиграли на глазах собственных болельщиков. Нас освистали. А что бы делали на их месте, ведь это они платят нам зарплату! Вы хотите прийти и посмотреть на конкурентный баскетбол, особенно с участием вашей домашней команды. Они заслуживают того, чтобы наблюдать совсем другую игру», – заявил Мюррэй .