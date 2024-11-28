Энтони Эдвардс: «Пытаюсь сплотить всех вокруг одной цели, потому что сейчас они у всех разные»

Энтони Эдвардс рассказал об атмосфере в команде.

«Миннесота » уступила «Сакраменто » (104:115).

«Это поражение на мне. Мы принимали правильные решения. Если я главный, я должен попадать свои броски. Я промазал пару, а они попали. Так что это на мне.

Я стараюсь стать лучше в плане лидерства, понять, что говорить, чтобы сплотить всех вокруг одной цели, потому что сейчас они у всех разные. Это одна из основных причин наших поражений. У всех свои фантазии по поводу того, как все должно происходить, и это сильно расходится с настоящим положением дел.

Мы переполнены негативом, последние два года мы были вместе. А теперь становимся чужими. И это безумие, потому что у нас всего два новых игрока. Все остальные уже были вместе.

Все это видят. Фанаты освистывают нас. Это безумие. Нас освистывают на своей арене. Это такое чертово неуважение, просто с ума сойти», – заключил звездный защитник «Миннесоты».