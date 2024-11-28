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Энтони Эдвардс о поражении «Миннесоты»: «Мы как маленькие дети. Слабые и не умеем разговаривать друг с другом»

Энтони Эдвардс обрушился на команду с критикой.

«Миннесота» уступила «Сакраменто» со счетом 104:115.

«Что вы хотите знать? Почему мы мусорная команда?

Мы на подъеме – все в команде радуются. У нас спад – никто ничего не говорит. У нас что-то получается, только пока мы лидируем. Это полная чушь.

Мы чертовски слабы как команда, внутренне. Не в отношении наших соперников, а просто сами по себе. Мы не можем поговорить друг с другом.

Мы просто группа маленьких детей. Играем в команде детей. Не умеем разговаривать. Нам надо решить этот вопрос, потому что этот путь нас не устраивает.

Все 15 человек в команде замыкаются в себе и становятся чужими. Это очевидно. Все это видят. Я, команда, тренеры», – заявил Эдвардс после матча.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Криса Хайна
logoСакраменто
logoЭнтони Эдвардс
logoНБА
logoМиннесота
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