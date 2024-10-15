0

Раул Нето будет выступать в Бразилии за «Пиньейрус»

Раул Нето вернулся в Бразилию после 13 лет за границей.

Бразильский разыгрывающий (32 года, 188 см) подписал контракт на один год с клубом «Пиньейрус».

По данным источников BasketNews, в контракт включен пункт о досрочном расторжении, который позволит Нето перейти в команду НБА или Евролиги в любой момент сезона.

Нето начал свою профессиональную карьеру в 2008 году в клубе «Минас». После нескольких лет в Испании он играл в течение 8 лет в НБА, выступая за «Юту», «Филадельфию», «Вашингтон» и «Кливленд».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
переходы
logoНБА
чемпионат Бразилии
logoРаул Нето
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Раул Нето: «Фенербахче» расторг контракт после получения мною травмы. Сейчас я без команды»
28 июля, 11:03
Раул Нето не сыграет в олимпийском отборочном турнире из-за травмы
32 июля, 21:18
Бруно Кабокло и Марселиньо Уэртас – в составе сборной Бразилии на олимпийскую квалификацию
1 июля, 07:22
Раул Нето и Марселиньо Уэртас – в предварительном составе сборной Бразилии
18 мая, 14:24
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Самара» – «Пари НН», УНИКС встретится с «Астаной»
39 минут назадLive
«Как ты тренируешься, так и играешь». Джей Би Бикерстафф запретил игрокам носить толстовки во время тренировок
46 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК – «Нефтяник», курское «Динамо» встретится с МБА и другие матчи
сегодня, 14:22
Еврокубок. Тель-авивский «Хапоэль» примет «Гран-Канарию», «Бурк» против «Тюрк Телекома» и другие матчи
сегодня, 14:14
Нико Харрисон: «Для чемпионства «Далласу» не хватило такого парня, как Клэй Томпсон»
9сегодня, 13:59
ESPN проявляет интерес к Дуэйну Уэйду
сегодня, 13:49
Лу Уильямс: «Тейтум на одном уровне с Дончичем, Гилджес-Александером и Йокичем»
4сегодня, 13:29
Евролига. «Олимпиакос» – «Милан», «Баскония» сыграет с «Реалом» и другие матчи
2сегодня, 13:10
Джей Джей Редик о тренировочном лагере «Лейкерс»: «Отличная энергия. Я и правда доволен нашим коллективом»
3сегодня, 12:29
Кайл Кузма уложил на паркет Бена Симмонса, а затем запустил «сквозняк»
14сегодня, 11:41Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Апелляции отклонены, Тарик Биберович и Элайджа Брайант дисквалифицированы на 3-й раунд Евролиги
29 минут назад
Трэй Янг о 9 потерях в матче с «Сиксерс»: «Плевать мне на эти потери, сейчас предсезонка»
3сегодня, 12:06
Владислав Емченко: «Никакого давления по поводу лидерства «Локо» не испытываю»
сегодня, 12:00
Демар Дерозан о первой встрече с Джо Джонсоном в плей-офф: «Как будто на меня налетели десять нигеров»
5сегодня, 11:56
Джейсон Терри хочет работать главным тренером
сегодня, 10:46
Гилберт Аренас считает, что «Никс» не следовало выменивать Карла-Энтони Таунса
3сегодня, 09:53
Андрей Ватутин: «Аврамович сделал большой прогресс в изучении русского языка»
сегодня, 09:05
Майкл Кайзер отказался от предложений «Енисея» и «Астаны»
сегодня, 08:41
Валерий Лиходей: «Карьеру баскетболиста пока не завершаю. Если будет что‑то интересное, готов рассмотреть предложение из Суперлиги»
сегодня, 08:18
Торин Принс взял фотоаппарат и сделал несколько снимков Янниса Адетокумбо во время матча
1сегодня, 06:56Фото