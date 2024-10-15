Раул Нето будет выступать в Бразилии за «Пиньейрус»

Раул Нето вернулся в Бразилию после 13 лет за границей.

Бразильский разыгрывающий (32 года, 188 см) подписал контракт на один год с клубом «Пиньейрус».

По данным источников BasketNews, в контракт включен пункт о досрочном расторжении, который позволит Нето перейти в команду НБА или Евролиги в любой момент сезона.

Нето начал свою профессиональную карьеру в 2008 году в клубе «Минас». После нескольких лет в Испании он играл в течение 8 лет в НБА, выступая за «Юту», «Филадельфию», «Вашингтон» и «Кливленд».