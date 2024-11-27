«Корабль затонул. Это «Титаник». Чарльз Баркли считает, что сезон для «Филадельфии» закончен
Чарльз Баркли считает. что «Сиксерс» не удастся спасти этот сезон.
«Этот корабль тонет. Он уже затонул, корабль затонул, это «Титаник». К сожалению, для моих «Сиксерс» все кончено», — сказал член Зала славы.
«Филадельфия» занимает предпоследнее место в лиге с результатом 3-13.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
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