Пол Джордж о неудачном старте сезона для «Сиксерс»: «На 100 процентов уверен, что мы исправим это»
Пол Джордж отреагировал на неудачный старт сезона для «Сиксерс».
«Мы исправим это. Я на 100 процентов уверен, что мы исправим это.
Все в наших руках. Мы должны поработать над тем, что зависит от нас», – сказал звездный форвард «Филадельфии».
«76-е» стартовали с результатом 3-13.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кай Керлин
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