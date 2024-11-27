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Пол Джордж о неудачном старте сезона для «Сиксерс»: «На 100 процентов уверен, что мы исправим это»

Пол Джордж отреагировал на неудачный старт сезона для «Сиксерс».

«Мы исправим это. Я на 100 процентов уверен, что мы исправим это.

Все в наших руках. Мы должны поработать над тем, что зависит от нас», – сказал звездный форвард «Филадельфии».

«76-е» стартовали с результатом 3-13.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кай Керлин
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