Пол Джордж о неудачном старте сезона для «Сиксерс»: «На 100 процентов уверен, что мы исправим это»

Пол Джордж отреагировал на неудачный старт сезона для «Сиксерс».

«Мы исправим это. Я на 100 процентов уверен, что мы исправим это.

Все в наших руках. Мы должны поработать над тем, что зависит от нас», – сказал звездный форвард «Филадельфии».

«76-е» стартовали с результатом 3-13.