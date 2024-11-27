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«Процесс завершен». Пол Пирс считает, что «Филадельфии» пора расстаться с Джоэлом Эмбиидом

Пол Пирс заявил, что «Сиксерс» надо расстаться с Джоэлом Эмбиидом.

«Мне неприятно это говорить, но я считаю, что процесс в «Филадельфии» завершен.

Они пытались добиться успеха несколько лет. Я думаю, что отношения в «Филадельфии» испортились. Хотя Джоэл Эмбиид — талант поколения, MVP в этой лиге, я думаю, что пришло время им расстаться», – сказал член Зала славы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Speak в соцсети X
logoДжоэл Эмбиид
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