Олег Родионов: «Было бы очень интересно послушать, что сейчас сказал бы отец о нынешнем «Автодоре»

Президент «Автодора» Олег Родионов рассказал об изменениях в клубе.

– 18 декабря – годовщина со дня смерти Владимира Евстафьевича Родионова. Как прошел этот год для вас и «Автодора»?

– Поначалу было очень тяжело. Ни Лига, ни область не понимали, смогу ли я стать достойным преемником отца в качестве руководителя «Автодора». В свое время Евстафьич заложил монолитный фундамент баскетбольной пирамиды, которой раньше почти нигде не было. Мы достойно завершили прошлый чемпионат, провели активную трансферную кампанию и успешно вошли в новый сезон. Привлекли интересных спонсоров, находимся в тесном контакте с министерством спорта Саратовской области. Все видят конкурентоспособный и амбициозный «Автодор», продолжающий заданный ВЕРом путь. Я доволен проделанной за этот отрезок работой.

– Как вы считаете, что сейчас сказал бы Владимир Евстафьевич, глядя на те изменения, которые произошли в «Автодоре» за последний год под вашим руководством?

— Если честно, я часто об этом думаю. В некоторых моментах мне действительно не хватает отца, его советов. Конечно, было бы очень интересно послушать, что сейчас сказал бы Евстафьич о нынешнем «Автодоре». Потому что папа всегда скептически относился к чужой точке зрения и считал, что только он все делает правильно. Возможно, в отличие от вечного президента клуба, мне где-то недостает профессионального опыта игры в баскетбол. Но я постарался наладить рабочий процесс и окружить себя командой единомышленников. В одиночку быть успешным и эффективным невозможно. При принятии решений я прислушиваюсь к мнению главного тренера и обсуждаю большинство вопросов с советом «Автодора », в который, помимо меня, входят еще несколько компетентных специалистов.