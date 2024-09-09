«Самара» стала победителем турнира памяти Владимира Родионова
«Самара» – победитель турнира памяти В.Е. Родионова
В финале подопечные Дражена Анзуловича победили хозяев турнира – саратовский «Автодор». Бронзовым призером стала пермская «Парма».
Для «Самары» этот трофей стал вторым по ходу предсезонной подготовки. Ранее самарская команда стала обладателем Кубка Хайретдинова в Нижнем Новгороде.
Турнир памяти В.Е. Родионова
Финал
Самара – Автодор – 70:63
Самара: Адамс (17 + 7 передач), Попов (14), Гудумак (11)
Автодор: Джонс (14), Петенев (11), Сычков (10).
Матч за 3-е место
Парма – ЦСКА-2 – 69:62
Парма: Хэмм (21 + 10 подборов), Захаров (15 + 5 подборов).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
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