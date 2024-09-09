«Самара» стала победителем турнира памяти Владимира Родионова

«Самара» – победитель турнира памяти В.Е. Родионова

В финале подопечные Дражена Анзуловича победили хозяев турнира – саратовский «Автодор». Бронзовым призером стала пермская «Парма ».

Для «Самары» этот трофей стал вторым по ходу предсезонной подготовки. Ранее самарская команда стала обладателем Кубка Хайретдинова в Нижнем Новгороде.

Турнир памяти В.Е. Родионова

Финал

Самара – Автодор – 70:63

Самара: Адамс (17 + 7 передач), Попов (14), Гудумак (11)

Автодор: Джонс (14), Петенев (11), Сычков (10).

Матч за 3-е место

Парма – ЦСКА-2 – 69:62

Парма: Хэмм (21 + 10 подборов), Захаров (15 + 5 подборов).