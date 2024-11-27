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Олег Родионов: «У «Автодора» стабильное финансовое положение»

Президент «Автодора» Олег Родионов рассказал о финансовом положении клуба.

– Насколько уверенно клуб чувствует себя в сложившейся экономической реальности?

– У «Автодора» стабильное финансовое положение, бюджет утвержден. Так что у болельщиков нет поводов для переживаний. В свою очередь мы пытаемся давать результат по средствам, а где-то даже прыгнуть выше головы. До сих пор нам удавалось оправдывать доверие руководства области и наших поклонников. В нынешних условиях здорово, что сохранился не только баскетбол, но и все остальные виды спорта и профессиональные клубы в Саратовской области.

– В последнее время появилась информация о том, что серьезные финансовые трудности испытывают «Самара» и «Астана». Говорят, оба клуба могут вынужденно отказаться от услуг легионеров. Не коснутся ли «Автодора» подобные проблемы в обозримом будущем?

– Пока предпосылок к этому нет. Нынешний сезон мы точно проведем на прежнем уровне. На мой взгляд, профессиональный спорт в любые времена остается крайне важной частью социальной жизни. «Автодор» находится на вершине пирамиды развития баскетбола в Саратовской области. Игроки команд Лиги ВТБ являются кумирами и служат примерами для подрастающего поколения мальчишек и девчонок. Если убрать легионеров, то уровень лиги и качество продукта заметно снизятся. На трибунах резко сократится количество болельщиков, в том числе молодых ребят. А падение зрительского интереса неминуемо приведет к оттоку детей из спортшкол.

– Сформулируйте, пожалуйста, стратегию развития «Автодора»?

– Самое главное – мы сохранили структуру, которую создал мой отец. Теперь стараемся развивать развлекательную составляющую. В дальнейшем мечтаю о том, чтобы построить тренировочный зал с общежитием для молодежи, а также объединить все спортивные школы Саратова и открыть баскетбольный интернат. В качестве образца приведу те условия, которые предоставляют талантливым ребятам в Краснодаре. Надо попытаться хотя бы приблизиться к ним. Естественно, с поправкой на наш бюджет.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Автодора»
logoСамара
logoАстана
Олег Родионов
logoЕдиная лига ВТБ
logoАвтодор
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