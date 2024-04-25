Миленко Богичевич продолжит сотрудничество с «Автодором» до 2026 года

Миленко Богичевич подписал новый контракт с «Автодором».

Сербский главный тренер оформил соглашение с саратовским клубом по схеме «1+1» до 2026 года.

«Автодор» закончил регулярный сезон-2023/24 Единой лиги ВТБ на третьем месте в группе Б с результатом 19-21. Команда проиграла в матче плей-ин.

«Мы считаем Богичевича одним из самых перспективных тренеров в Европе и рады продолжению работы с ним. Минувший сезон стал первым для Миленко в качестве главного тренера на столь высоком уровне. Он лучше узнал лигу, приобрел важный опыт. В условиях возросшей конкуренции в лиге ВТБ команда продемонстрировала прогресс по ходу сезона, выдала серию из 7 побед подряд, попала в плей-ин и была близка к выходу в плей-офф.

“Автодор” вновь был лидером лиги по эффективности – соотношению количества побед к бюджету клуба. Мы видим значительный потенциал нашего тренера. Клуб обозначил моменты, которые необходимо скорректировать в следующем сезоне. Надеемся, что продолжение сотрудничества с Богичевичем будет ещё более продуктивным», – сообщил исполнительный директор « » Олег Родионов.