Дабл-дабл (31+12) Алперена Шенгюна помог «Хьюстону» обыграть «Индиану»
«Рокет» победили «Пэйсерс» (130:113).
На счету центрового Алперена Шенгюна 31 очко и 12 подборов. Баскетболист реализовал 12 из 19 бросков с игры, 1 трехочковый и 6 из 8 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Хьюстона»
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