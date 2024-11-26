Бюджет «Альбы» на сезон составляет 14,67 млн евро, из которых 8,14 млн рассчитаны на зарплаты
Представлен бюджет «Альбы» на сезон-24/25.
Бюджет немецкого участника Евролиги на этот сезон составляет 14,67 млн евро, из которых 8,14 млн рассчитаны на зарплаты игроков и тренерского состава, их бонусы, социальные расходы, комиссии агентов и расходы на проведение трансферов.
С 2 победами и 9 поражениями «Альба» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Евролиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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