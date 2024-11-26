Бюджет «Альбы» на сезон составляет 14,67 млн евро, из которых 8,14 млн рассчитаны на зарплаты

Представлен бюджет «Альбы» на сезон-24/25.

Бюджет немецкого участника Евролиги на этот сезон составляет 14,67 млн евро, из которых 8,14 млн рассчитаны на зарплаты игроков и тренерского состава, их бонусы, социальные расходы, комиссии агентов и расходы на проведение трансферов.

С 2 победами и 9 поражениями «Альба » на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице Евролиги .