Джастин Бин из «Альбы» выбыл на 3 месяца с переломом запястья

«Альба» на длительный срок потеряла Джастина Бина.

Легкий форвард пропустит около 3 месяцев из-за перелома запястья, который получил в матче чемпионата Германии против «Бамберга».

27-летний Бин присоединился к «Альбе» летом прошлого года. Его средние показатели в Евролиге составляют 5,4 очка и 6,3 подбора за игру.