Джастин Бин из «Альбы» выбыл на 3 месяца с переломом запястья
«Альба» на длительный срок потеряла Джастина Бина.
Легкий форвард пропустит около 3 месяцев из-за перелома запястья, который получил в матче чемпионата Германии против «Бамберга».
27-летний Бин присоединился к «Альбе» летом прошлого года. Его средние показатели в Евролиге составляют 5,4 очка и 6,3 подбора за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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