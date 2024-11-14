О Джи Ануноби едва не налетел на актрису Энн Хэтэуэй
О Джи Ануноби во время игры чуть не упал на известную актрису.
Форвард «Нью-Йорка» бросился за уходящим в аут мячом и едва не налетел на Энн Хэтэуэй, которая сидела в первом ряду с сыном и мужем. Известную актрису спасла рекламная стойка.
Эпизод случился во время первой четверти матча между «Никс» и «Буллс» (123:124).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
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