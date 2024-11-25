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Фил Бут перешел из итальянской «Кремоны» во французский «Дижон»

Фил Бут вернулся во Францию.

28-летний американский разыгрывающий (192 см) закончил короткое выступление в чемпионате Италии за «Кремону», проведя 7 матчей за клуб. Бут набирал 7,1 очка, 1,6 передачи и 1,4 подбора за 19,4 минуты в среднем.

Защитник продолжит карьеру в «Дижоне». Новая команда баскетболиста находится на 14-м месте в национальном чемпионате с результатом 2-6.

В прошлом сезоне Бут выступал за «Страсбур».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Дижона»
Фил Бут
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