Фил Бут перешел из итальянской «Кремоны» во французский «Дижон»

Фил Бут вернулся во Францию.

28-летний американский разыгрывающий (192 см) закончил короткое выступление в чемпионате Италии за «Кремону », проведя 7 матчей за клуб. Бут набирал 7,1 очка, 1,6 передачи и 1,4 подбора за 19,4 минуты в среднем.

Защитник продолжит карьеру в «Дижоне ». Новая команда баскетболиста находится на 14-м месте в национальном чемпионате с результатом 2-6.

В прошлом сезоне Бут выступал за «Страсбур».