Фил Бут перешел из итальянской «Кремоны» во французский «Дижон»
Фил Бут вернулся во Францию.
28-летний американский разыгрывающий (192 см) закончил короткое выступление в чемпионате Италии за «Кремону», проведя 7 матчей за клуб. Бут набирал 7,1 очка, 1,6 передачи и 1,4 подбора за 19,4 минуты в среднем.
Защитник продолжит карьеру в «Дижоне». Новая команда баскетболиста находится на 14-м месте в национальном чемпионате с результатом 2-6.
В прошлом сезоне Бут выступал за «Страсбур».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Дижона»
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