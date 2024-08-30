Литовский форвард Паулюс Сорокас продолжит карьеру в «Скафати»

«Скафати» сообщил о подписании Паулюса Сорокаса

Литовский форвард (32 года, 200 см) вернется в итальянский чемпионат из французского «Метрополитана ». В прошлом сезоне Сорокас набирал 6,5 очка, 3,8 подбора и 1,8 передачи во французской лиге.

Будущий сезон станет для форварда 9-м в Италии. Баскетболист подписал однолетнее соглашение.