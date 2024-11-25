Генеральный директор «Астаны» Самсон Аракелян: «Кто будет играть за «Астану» через 5-10 лет?»

Самсон Аракелян прокомментировал стратегию клуба.

Изменения в правилах бюджетного финансирования спортивных клубов Казахстана закроют участнику Единой лиги ВТБ доступ к иностранным игрокам и специалистам.

«Да, текущий сезон складывается для «Астаны» крайне непросто: из-за травм ключевых игроков и новых ограничений на легионеров команде пришлось сделать акцент на молодежь. Все это в значительной степени объясняет сложную ситуацию, в которой оказался клуб. Тем не менее, несмотря на трудности, участие молодых игроков на таком высоком уровне – важный шаг для их профессионального роста и развития казахстанского баскетбола в целом. Мы всегда задаем себе вопрос: кто будет играть за «Астану» через 5-10 лет? Если мы не сможем дать на него точного ответа – это станет нашей главной проблемой. На сегодняшний день я уверен, что из тех 20 ребят, которых мы развиваем – есть такие, которые останутся здесь надолго, такие, которые свяжут свою карьеру с баскетболом. И вот это наш главный ориентир, по которому движется клуб. Мы понимаем, что уже через три года у нас должна быть достойная замена нынешнему составу. Это необходимость, ведь казахстанские игроки, которые долгие годы выступали за нас в Единой Лиге ВТБ , к сожалению, через три, может быть пять лет закончат свои карьеры. Наша цель – создать новую команду, которая станет прочным фундаментом для будущих побед. Это не просто стратегия клуба, это важнейший шаг для того, чтобы Казахстан поднял общий уровень баскетбола и смог конкурировать на международной арене», – поделился генеральный директор команды.