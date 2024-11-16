Алекса Аврамович после победы над «Астаной»: «Готов угостить команду пончиками»

Алекса Аврамович готов угостить ЦСКА пончиками после победы над «Астаной».

— Согласен, что у ЦСКА был самый легкий матч в сезоне?

— Нет, легких матчей не бывает. Мы должны на 100% отдаваться каждой игре, если хотим победить. И встреча с «Астаной» в этом отношении исключением не была. Хорошо проявили себя ребята, которые не очень много играли в этом сезоне. Поздравляю их, хорошо сыграли, просто превосходно.

— У ЦСКА есть традиция: игрок, забивший сотое очко в матче, должен угостить команду пончиками.

— С удовольствием. Готов угостить пончиками, нет проблем. Я вообще люблю торты, пирожные, мороженое. Но во время сезона сладкое себе не позволяю. Только летом, в отпуске. Моя жена прекрасно делает десерт тирамису, он самый лучший в мире, просто безупречный, — сказал защитник армейцев.

Московский ЦСКА дома переиграл казахстанскую «Астану» – 110:60.