Фотография «Шива баскетбола» победила в номинации конкурса «Энергия побед» от ОКР

Фотограф Дмитрий Шабалин взял приз за лучшую фотоработу.

Его фотография под названием «Шива баскетбола» выиграла в номинации имени Дмитрия Донского за лучший фоторепортаж/фотоработу среди региональных СМИ XIV фестиваля-конкурса «Энергия побед». Мероприятие проводится Олимпийским комитетом России в сотрудничестве с Федерацией спортивных журналистов.

Снимок был сделан во время матча Единой лиги ВТБ между «Енисеем » и «Астаной».

Фото : Дмитрий Шабалин