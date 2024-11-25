Фотография «Шива баскетбола» победила в номинации конкурса «Энергия побед» от ОКР
Фотограф Дмитрий Шабалин взял приз за лучшую фотоработу.
Его фотография под названием «Шива баскетбола» выиграла в номинации имени Дмитрия Донского за лучший фоторепортаж/фотоработу среди региональных СМИ XIV фестиваля-конкурса «Энергия побед». Мероприятие проводится Олимпийским комитетом России в сотрудничестве с Федерацией спортивных журналистов.
Снимок был сделан во время матча Единой лиги ВТБ между «Енисеем» и «Астаной».
Фото: Дмитрий Шабалин
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Городские Новости Красноярск
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