Джеймс Харден о «Клипперс»: «Мы начинаем осознавать свою идентичность»

«Клипперс» разгромили «Филадельфию» (125:99).

Джеймс Харден стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка и 8 передач. Разыгрывающий реализовал 12 из 12 штрафных бросков.

«Мы начинаем обретать форму и осознавать свою идентичность. Понимаем, что мы за команда. Что ради шанса должны показывать себя в каждом матче. Это вдохновляет.

Мы все радуемся друг за друга. Каждый может выделиться в отдельном матче. Не всегда все складывается идеально, но даже после проигрышей мы все равно рады друг за друга. Думаю, что у нас будет больше хороших поводов для радости», – заключил защитник.