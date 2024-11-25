Джеймс Харден о «Клипперс»: «Мы начинаем осознавать свою идентичность»
«Клипперс» разгромили «Филадельфию» (125:99).
Джеймс Харден стал самым результативным игроком матча, набрав 23 очка и 8 передач. Разыгрывающий реализовал 12 из 12 штрафных бросков.
«Мы начинаем обретать форму и осознавать свою идентичность. Понимаем, что мы за команда. Что ради шанса должны показывать себя в каждом матче. Это вдохновляет.
Мы все радуемся друг за друга. Каждый может выделиться в отдельном матче. Не всегда все складывается идеально, но даже после проигрышей мы все равно рады друг за друга. Думаю, что у нас будет больше хороших поводов для радости», – заключил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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