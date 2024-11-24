Защитник BYU Даллин Холл о Егоре Демине: «Пытался задействовать его, но не слишком хорошо справился»

Даллин Холл вернулся в состав «Кугарс».

Команда университета Бригама Янга ориентируется на игру в 2 созидающих защитника. Холл набрал 10 очков и 5 передач. На счету Егора Демина – 8 очков, 6 передач, 6 подборов, 3 перехвата и 1 блок-шот. Российский разыгрывающий реализовал 3 из 4 бросков с игры и 2 из 3 трехочковых.

«Очень весело и круто играть с кем-то, кто одинаково с тобой видит игру. У нас были очень интересные беседы. Егор предельно неэгоистичен, у него очень широкий арсенал. Никогда не играл с кем-то вроде него, это очень весело.

Для меня лично главной задачей матча было чаще задействовать его. Но я не слишком хорошо справился с этим. У него было несколько возможностей бросить с получения, но я хотел выводить его на позиции для характерных для него владений.

Одна мысль о том, как мы можем выглядеть к концу сезона, очень воодушевляет», – заявил Холл после матча.