Комментаторы «Бакс» сказали, что Грант Уильямс симулировал нарушение в эпизоде, когда он получил разрыв связок

Грант Уильямс, как ожидается, пропустит остаток сезона.

Форвард «Шарлотт» получил разрыв передней крестообразной связки, мениска и связанных с ними связок правого колена и, как ожидается, выбыл до конца сезона.

Уильямс травмировался в конце субботнего матча против «Милуоки». Оба комментатора «Бакс» по ходу трансляции выразили мнение, что 25-летний баскетболист симулировал нарушение правил.