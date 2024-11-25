Комментаторы «Бакс» сказали, что Грант Уильямс симулировал нарушение в эпизоде, когда он получил разрыв связок
Грант Уильямс, как ожидается, пропустит остаток сезона.
Форвард «Шарлотт» получил разрыв передней крестообразной связки, мениска и связанных с ними связок правого колена и, как ожидается, выбыл до конца сезона.
Уильямс травмировался в конце субботнего матча против «Милуоки». Оба комментатора «Бакс» по ходу трансляции выразили мнение, что 25-летний баскетболист симулировал нарушение правил.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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