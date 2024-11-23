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Агент: «Факундо Кампаццо получил от «Пао» самое крупное предложение в истории европейского баскетбола, но выбрал «Реал»

Факундо Кампаццо получил крупное предложение от «Пао», но предпочел «Реал».

Об этом рассказал бывший агент игрока Гиоргос Пану, который был уволен за то, что уговаривал Кампаццо подписать контракт с «Панатинаикосом».

«Произошло недоразумение с Кампаццо, который получил самое крупное предложение в истории европейского баскетбола от «Панатинаикоса» и не принял его. Ему предложили 12 миллионов долларов на три года, но он взял треть от этой суммы, потому что хотел играть за «Реал».

В результате мы разошлись, потому что он думал, что мы подталкиваем его идти туда, куда он не хотел идти, потому что он не верил в проект. Но наша задача заключалась в том, чтобы заполучить наилучшее возможное предложение. Поэтому он предпочел остаться в «Реале».

«Реал» проиграл «Панатинаикосу» в финале, что дало мне дополнительное удовлетворение, потому что проект «Пао» удался, и Кампаццо, возможно, понял, что в следующий раз ему следует прислушиваться к своему агенту», — сказал Пану.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Amerikanos24
logoФакундо Кампаццо
logoПанатинаикос
logoРеал
logoTurkish Airlines EuroLeague
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