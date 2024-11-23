Агент: «Факундо Кампаццо получил от «Пао» самое крупное предложение в истории европейского баскетбола, но выбрал «Реал»
Об этом рассказал бывший агент игрока Гиоргос Пану, который был уволен за то, что уговаривал Кампаццо подписать контракт с «Панатинаикосом».
«Произошло недоразумение с Кампаццо, который получил самое крупное предложение в истории европейского баскетбола от «Панатинаикоса» и не принял его. Ему предложили 12 миллионов долларов на три года, но он взял треть от этой суммы, потому что хотел играть за «Реал».
В результате мы разошлись, потому что он думал, что мы подталкиваем его идти туда, куда он не хотел идти, потому что он не верил в проект. Но наша задача заключалась в том, чтобы заполучить наилучшее возможное предложение. Поэтому он предпочел остаться в «Реале».
«Реал» проиграл «Панатинаикосу» в финале, что дало мне дополнительное удовлетворение, потому что проект «Пао» удался, и Кампаццо, возможно, понял, что в следующий раз ему следует прислушиваться к своему агенту», — сказал Пану.
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