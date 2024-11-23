Джоэл Боломбой: «Чувствую себя хорошо, наконец могу полностью двигать ногой»

Джоэл Боломбой рассказал о восстановлении после травмы колена.

«Чувствую себя хорошо, чувствую себя лучше всего с момента травмы. Реабилитация идет хорошо, прошло чуть больше четырех недель с момента ее начала. Нога окрепла, и я наконец могу ею полностью двигать, так что осталось сделать несколько маленьких шагов, прежде чем я вернусь.

Мы проиграли дерби, я выходил из туннеля на Арене, меня окружили болельщики. Они спрашивали, когда я вернусь, говорили, что не хотят торопить мою реабилитацию, но я им нужен. Я определенно чувствую поддержку и благодарен за все сообщения, которые получаю», – сказал тяжелый форвард «Црвены Звезды ».