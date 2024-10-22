Джоэл Боломбой избежал худшего сценария с травмой колена, но пропустит 4-6 недель
Джоэл Боломбой повредил колено.
Бигмен «Црвены Звезды» получил травму в матче Адриатической лиги против «Будучности».
Боломбой избежал худшего сценария в виде структурных повреждений сустава, но, по неофициальной информации, все равно пропустит от 4 до 6 недель с растяжением связок.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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