Джоэл Боломбой избежал худшего сценария с травмой колена, но пропустит 4-6 недель

Джоэл Боломбой повредил колено.

Бигмен «Црвены Звезды » получил травму в матче Адриатической лиги против «Будучности».

Боломбой избежал худшего сценария в виде структурных повреждений сустава, но, по неофициальной информации, все равно пропустит от 4 до 6 недель с растяжением связок.