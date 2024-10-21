Форвард Джоэл Боломбой получил травму колена в матче Адриатической лиги
Джоэл Боломбой повредил колено.
Форвард «Црвены Звезды» получил травму в матче Адриатической лиги против «Будучности».
Боломбой провел 4 сезона в ЦСКА с 2018 по 2022 год.
Сербский клуб одержал победу со счетом 75:73.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Vrulk в сети X
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости