Форвард Джоэл Боломбой получил травму колена в матче Адриатической лиги

Джоэл Боломбой повредил колено.

Форвард «Црвены Звезды » получил травму в матче Адриатической лиги против «Будучности ».

Боломбой провел 4 сезона в ЦСКА с 2018 по 2022 год.

Сербский клуб одержал победу со счетом 75:73.