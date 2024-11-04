В Милуоки ограбили дом Бобби Портиса
Дом Бобби Портиса в Милуоки подвергся ограблению.
Форвард «Бакс» сообщил, что его имущество было украдено во время субботней игры против «Кавальерс».
Портис поделился новостью в своих аккаунтах в социальных сетях в воскресенье днем, опубликовав видео с камер наблюдения за своей входной дверью и попросив поклонников присылать ему любые советы или информацию.
«Это место я считал домом. Вчера, когда я был на игре, в мой дом вторглись. Они забрали большую часть моих ценных вещей», – пишет баскетболист.
Портис считает ограблением спланированным, потому что происшествие случилось в начале субботней встречи. Он подал заявление в полицию.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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