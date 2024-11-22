«ФИБА и Евролига должны найти решение». Яннулис Ларендзакис пропустил матч сборной Греции из-за игры «Олимпиакоса»
Греция проиграла Великобританиии в квалицификации Евробаскета.
Защитник Яннулис Ларендзакис не смог помочь своей национальной команде из-за участия в игре «Олимпиакоса» в рамках Евролиги против «Басконии» (92:69).
«Игроки – это не пешки. ФИБА и Евролига должны найти совместное решение.
Я сыграю в воскресенье. Возможность носить форму сборной – это честь и повод для гордости», – заявил баскетболист.
После победы Великобритании в группе F три команды (Великобритания, Греция, Чехия) идут с результатом – 2-1.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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