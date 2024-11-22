Сборная Греции не смогла вылететь из Лондона, аэропорт эвакуирован из-за подозрительного предмета в багаже

Сборная Греции задержалась в Лондоне.

Команда уступила сборной Великобритании в матче квалификации Евробаскета-2025 (72:73). Аэропорт Гатвик, из которого баскетболисты должны были отправиться на родину, чтобы готовиться к ответному матчу в воскресенье, был эвакуирован после нахождения запрещенного предмета в багаже на терминале. Работает саперная команда.

После третьего тура в группе F три команды (Греция, Чехия, Великобритания) идут с результатом 2-1.