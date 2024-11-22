Чарльз Бэсси сделал 6 блок-шотов, выйдя со скамейки. Это лучший результат для игроков «Сперс» с 1984 года

Чарльз Бэсси отметился продуктивностью в матче с «Ютой» (126:118).

Запасной центровой «Сан-Антонио » набрал 11 очков (5 из 9 с игры), 9 подборов и 6 блок-шотов за 27 минут со скамейки.

6 блок-шотов – лучший результат для резервных игроков «Сперс» с 1984 года, когда Артис Гилмор выписал 7.

Стоит отметить, что Гилмор на протяжении большей части того сезона был основным пятым номером техасцев.