Чарльз Бэсси сделал 6 блок-шотов, выйдя со скамейки. Это лучший результат для игроков «Сперс» с 1984 года
Чарльз Бэсси отметился продуктивностью в матче с «Ютой» (126:118).
Запасной центровой «Сан-Антонио» набрал 11 очков (5 из 9 с игры), 9 подборов и 6 блок-шотов за 27 минут со скамейки.
6 блок-шотов – лучший результат для резервных игроков «Сперс» с 1984 года, когда Артис Гилмор выписал 7.
Стоит отметить, что Гилмор на протяжении большей части того сезона был основным пятым номером техасцев.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: StatMuse
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