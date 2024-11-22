Антон Глазунов близок к возвращению в состав «Уралмаша» после травмы

Антон Глазунов близок к возвращению в строй.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», капитан «Уралмаша» может сыграть в одном из ближайших матчей клуба из Екатеринбурга в Лиге ВТБ.

Из-за травмы локтевого сустава Глазунов не выходил в официальных встречах с конца сентября, суммарно пропустив два месяца.