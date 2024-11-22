Антон Глазунов близок к возвращению в состав «Уралмаша» после травмы
Антон Глазунов близок к возвращению в строй.
Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», капитан «Уралмаша» может сыграть в одном из ближайших матчей клуба из Екатеринбурга в Лиге ВТБ.
Из-за травмы локтевого сустава Глазунов не выходил в официальных встречах с конца сентября, суммарно пропустив два месяца.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Свободный агент»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости