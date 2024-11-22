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Антон Глазунов близок к возвращению в состав «Уралмаша» после травмы

Антон Глазунов близок к возвращению в строй.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», капитан «Уралмаша» может сыграть в одном из ближайших матчей клуба из Екатеринбурга в Лиге ВТБ.

Из-за травмы локтевого сустава Глазунов не выходил в официальных встречах с конца сентября, суммарно пропустив два месяца. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Свободный агент»
травмы
logoЕдиная лига ВТБ
logoАнтон Глазунов
logoУралмаш
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