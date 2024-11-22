«Мемфис» потерял Винса Уильямса как минимум на 4 недели из-за травмы

Винс Уильямс в ближайшее время не поможет «Гризлис».

У атакующего защитника «Мемфиса » диагностировано растяжение связок правого голеностопа 3-й степени. Баскетболист получил травму во время матча против «Денвера» 19 ноября.

Уильямс пройдет повторное обследование примерно через четыре недели.

В трех встречах нового сезона 24-летний Уильямс в среднем набирает 5,3 очка, 3,7 подбора и 3,0 передачи за 14,9 минуты на площадке.