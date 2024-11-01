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Виктор Вембаньяма нарядился в костюм Каонаси на Хэллоуин

Виктор Вембаньяма предстал на Хэллоуин в оригинальном наряде .

Бигмен «Сперс» появился перед игрой с «Джаз» в образе Каонаси – персонажа аниме «Унесенные призраками» режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки.

Вембаньяма в этот вечер набрал 25 очков, 9 подборов, 7 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов, во второй раз за карьеру отметившись как минимум пятью показателями в пяти статистических категориях. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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