Виктор Вембаньяма нарядился в костюм Каонаси на Хэллоуин

Виктор Вембаньяма предстал на Хэллоуин в оригинальном наряде .

Бигмен «Сперс» появился перед игрой с «Джаз» в образе Каонаси – персонажа аниме «Унесенные призраками» режиссера-аниматора Хаяо Миядзаки.

Вембаньяма в этот вечер набрал 25 очков, 9 подборов, 7 передач, 5 перехватов и 5 блок-шотов, во второй раз за карьеру отметившись как минимум пятью показателями в пяти статистических категориях.