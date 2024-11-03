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Донован Митчелл и Брэндон Миллер – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 2 ноября.

На первых местах оказались Донован Митчелл («Кливленд») и Брэндон Миллер («Шарлотт»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
logoШарлотт
logoКливленд
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoДонован Митчелл
logoБрэндон Миллер
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