Брэндон Миллер о победном путбэке: «Раньше немного играл в футбол на позиции ресивера»
Брэндон Миллер прокомментировал победный путбэк в матче против «Детройта».
«Раньше я немного играл в футбол на позиции ресивера. Я знаю пару приемов, как оторваться от защитника.
Думаю, именно этому тренер Чарльз Ли учит каждый день. Просто быть неутомимым подбирающим в нападении. Под кольцом было несколько человек, но так получилось, что мяч попал ко мне», – сказал форвард «Шарлотт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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