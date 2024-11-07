Брэндон Миллер о победном путбэке: «Раньше немного играл в футбол на позиции ресивера»

Брэндон Миллер прокомментировал победный путбэк в матче против «Детройта».

«Раньше я немного играл в футбол на позиции ресивера. Я знаю пару приемов, как оторваться от защитника.

Думаю, именно этому тренер Чарльз Ли учит каждый день. Просто быть неутомимым подбирающим в нападении. Под кольцом было несколько человек, но так получилось, что мяч попал ко мне», – сказал форвард «Шарлотт ».