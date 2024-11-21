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Лука Дончич пропустит как минимум неделю из-за растяжения запястья

Лука Дончич выбыл с растяжением правого запястья.

По словам источников, ожидается, что звездный разыгрывающий «Далласа» пройдет повторное обследование через неделю.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoЛука Дончич
травмы
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logoДаллас
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