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Кендрик Перкинс: «Лука Дончич должен быть лидером, прикладывать немного усилий и исправить язык тела»

Перкинс раскритиковал Луку Дончича за недостаточную старательность в защите.

«Нам надо перестать позволять Луке уходить от ответственности. Серьезно, хватит.

Например, вы знаете, что он лидирует в лиге по количеству блоубаев в обороне? Никто не просит его быть Дрю Холидэем. Мы просим его быть лидером, прикладывать немного усилий и исправить язык тела», – сказал эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Legion Hoops в соцсети X
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