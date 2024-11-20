Кендрик Перкинс: «Лука Дончич должен быть лидером, прикладывать немного усилий и исправить язык тела»
Перкинс раскритиковал Луку Дончича за недостаточную старательность в защите.
«Нам надо перестать позволять Луке уходить от ответственности. Серьезно, хватит.
Например, вы знаете, что он лидирует в лиге по количеству блоубаев в обороне? Никто не просит его быть Дрю Холидэем. Мы просим его быть лидером, прикладывать немного усилий и исправить язык тела», – сказал эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Legion Hoops в соцсети X
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